Водитель «Лексуса» избил инспектора ГАИ

Об этом УНИАН сегодня сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

По информации милиции, 8 марта около 4-х часов утра в самом центре Луганска внимание сотрудников ГАИ, осуществлявших надзор за дорожным движением, привлек автомобиль «Лексус», двигавшийся с большой скоростью по улице Оборонной в сторону Херсонской. Водитель проигнорировал требования остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться.

Однако нарядами Госавтоинспекции «Лексус» был блокирован на улице Газеты «Луганская Правда». Выскочив из автомобиля, водитель попытался убежать, но был задержан правоохранителями при этом он оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, а затем нанес телесные повреждения работнику ГАИ.

Инспектор ГАИ был доставлен в Луганскую городскую больницу №7, а водитель «Лексуса» - вначале в наркодиспансер, а затем в райотдел. Как выяснилось, за рулем «Лексуса» находился 31-летний житель Кременского района (Луганская область). Он управлял автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения (подтвердило заключение экспертизы). В ходе разбирательства стало известно, что ранее мужчина 5 раз привлекался к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составлены протоколы об административных правонарушениях сразу по 3 статьям КУоАП (126, 130 и 122-2). Кроме того, данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по статье 342 УК Украины (сопротивление сотруднику правоохранительных органов). Ведется досудебное расследование.