Тело погибшей в Египте украинской актрисы доставлено в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданской кампании «Форум спасения Киева».

Тело доставлено в морг Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы (ул. Оранжерейная, 9). Возможно, что по требованию правоохранительных органов перед захоронением тела будет проведена судебно-медицинская экспертиза, отметил главный координатор «Форума спасения Киева» Виталий Черняховский.

Как сообщалось, 5 марта О.Гайвась, катаясь на квадроцикле в пустыне, упала с машины и ударилась головой. После трех дней пребывания в коме, не приходя в сознание, 8 марта О.Гайвась умерла в больнице «Red Sea Hospital» в г. Хургада (Египет).

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По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, консульские работники посольства Украины в Арабской Республике Египет оказали всестороннее содействие и приняли исчерпывающие меры по обеспечению транспортировки тела О.Гайвась на Родину.

Посольство Украины в Египте также направило ноту МИД Египта о проведении оперативного и непредвзятого расследования по факту смерти гражданки Украины О.Гайвась.

***О.Гайвась – актриса, художница, внучка выдающегося украинского архитектора Анатолия Добровольского – главного архитектора Киева в 1950-1955 годах, автора проекта восстановления Крещатика, аэропорта «Борисполь», гостиницы «Москва» (в настоящее время – «Украина»), Московского моста.