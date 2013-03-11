Мать погибшей в Египте актрисы не уверена, что дочери оказали нормальную медпомощь

«Это был несчастный случай, — рассказала "Сегодня" мама девушки, Татьяна Добровольская. — Из-за ЧП она получила черепно-мозговую травму, но я не уверена, что Оксане оказали нормальную медицинскую помощь».

По словам матери, страховщики лечение девушки оплатить отказались, объяснив, что катание на квадроциклах расценивается как занятие экстремальными видами спорта, которое не покрывается страховкой. Также они отказались оплатить доставку тела девушки в Украину: «Когда наши друзья подняли скандал, нам помог МИД, посольство Украины в Египте привезет Оксану бесплатно».

Как рассказала мама, Оксана снималась в сериалах и рекламных роликах, а несколько лет назад играла в одном из фильмов с Богданом Ступкой. На страничке Оксаны в Facebook друзья не могут поверить в случившееся: «Господи, что произошло!!!!! Неужели это правда?!!!» «Ушла... Навсегда красивая... Смелая, талантливая, ушла и стала легендой...»

Как сообщал УНИАН, в Египте, катаясь на квадроцикле в пустыне, О.Гайвась, упала с машины и ударилась головой. После трех дней пребывания в коме, не приходя в сознание, она умерла.