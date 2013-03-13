На границе с Румынией задержали грузовик со 140 ящиками сигарет

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, пограничный наряд мобильной пограничной заставы «Черновцы» и отдела «Красноильск» заметил нарушителей поздно ночью. Грузовой автомобиль, который двигался в сторону украинско-румынской границы, правоохранителям пришлось догонять. В остановленном грузовике, кроме водителя, был еще и пассажир – оба оказались гражданами Украины. Во время досмотра «ЗИЛа» пограничники выявили в кузове 140 ящиков табачных изделий марок «Jin Ling» и «Вичерой» украинского производства. Никаких документов на табачный товар мужчины предъявить не смогли.

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Сейчас задержанных вместе с конфискатом доставили в пограничное подразделение. Дальнейшую судьбу нарушителей будет решать суд, а табачные изделия будут переданы соответствующим органам.