Поляки у границы едва подсчитали рекордную партию контрабандных сигарет

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, пограничники обнаружили 4,5 млн сигарет в грузовом автомобиле, который находился уже на польской территории и, скорее всего, должен был их доставить в Англию.

"Разгрузка сигарет и их пересчет занял сотрудникам почти 10 часов. Это самая большая контрабанда задержанная за последние два года в Подкарпацком воеводстве", - отметили в пресс-службе пограничной службы.

Пограничники сообщили, что в автомобиле, зарегистрированном в Польше, ехали двое польских граждан, жителей Малопольского воеводства.

Пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Ельжеба Пикор сообщила УНИАН, что на пачках обнаруженных сигарет было написано, что они произведены в Евросоюзе, но на них не было акцизных марок, которые бы подтверждали их происхождение.

Собеседник агентства сказала, что эта партия могла попасть в Польшу не из Украины, а из южных стран Евросоюза, отметив, что расследованием дела занимаются сотрудники прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, по оценкам польского Министерства финансов, до 40% контрабандных сигарет во входящую в Евросоюз Польшу попадает из Украины.

Часть контрабандистов переправляют сигареты в Польшу небольшими партиями, которые уже на польской территории грузятся в грузовые автомобили и перевозятся в другие страны Евросоюза, где сигареты стоят еще дороже.

В прошлом году польские пограничники выявили около 130 млн контрабандных сигарет на 20 млн долл., что на 40 млн штук меньше, чем годом ранее. В то же время пограничники находят лишь незначительную часть контрабанды, львиную долю которой - более 80% - находят сотрудники таможенной службы.