Яценюк направил письмо-сочувствие финскому коллеге

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК 8 ноября направил письмо-соболезнование министру иностранных дел Финляндской Республики Иллки КАНЕРВИ в связи с трагедией, которая произошла в школе Йокала, города Туусула, Финляндия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Украины выразил слова скорби и соболезнования родным и близким погибших и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в финском городке Туусула 18-летний парень открыл стрельбу в здании местной школы. В результате стрельбы погибли семь человек: один учитель, остальные - учащиеся.