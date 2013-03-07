В Донецке гаишники по-джентльменски поздравили женщин с 8 марта

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области.

«Женщины за рулем с восторгом принимали не только букеты цветов, но и личные поздравления от начальника городской Госавтоинспекции подполковника милиции Вадима Синчугова и командира роты ДПС ГАИ Донецка капитана милиции Руслана Яковца», - сообщили в пресс-службе.

В предпраздничные дни поздравления от руководства Донецкой ГАИ, адресованные женщинам, звучали и в эфире «Авторадио», где начальник ГАИ Донецка подчеркнул, что большинство женщин за рулем являются «самыми дисциплинированными участниками движения, всегда демонстрируют безупречную езду, а многие из них уже имеют статус настоящих профессионалов за рулем».

В. Синчугов выразил надежду, что мужчины-водители 8-го марта «будут особенно галантны, подчеркнуто вежливы и предоставят женщинам неоспоримое преимущество на дороге».