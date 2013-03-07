В Энергодаре открыли музей военной техники

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, в музее, открытом в парке Победы, для постоянного экспонирования выставлены 9 единиц военной техники: два артиллерийских орудия, танк Т-72, боевая разведывательная машина, два самолета (Су-17 и МИГ-25), а также зенитная самоходная установка и два 37-миллиметровых зенитных орудия.

"Проект музея под открытым небом и его дизайн был разработан проектно-конструкторским подразделением Запорожской АЭС. Зенитная установка и зенитные орудия установлены на этой неделе. Эти экспонаты - последние в музейном комплексе под открытым небом. Теперь его комплектация полностью завершена", - сообщили в информационном центре ЗАЭС.