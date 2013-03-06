Азаров поручил разобраться с незаконной застройкой крымских парков

А также отреагировать на обращения к Президенту Украины по поводу незаконной застройки на территории Ливадийского, Массандровского и Мисхорского парков, которые являются памятниками садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в этой связи Н.Азаров поручил министру экологии и природных ресурсов Олегу Проскурякову и председателю Государственной экологической инспекции Павлу Жиле, согласно статье 62 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины", лично принять действенные меры для обеспечения государственного контроля над соблюдением заповедного режима территорий этих парков.

Кроме того, премьер-министр обратился к министру внутренних дел Виталию Захарченко и председателю Совета министров Автономной Республики Крым Анатолию Могилеву в пределах компетенции взять под личный контроль вопросы возвращения в государственную собственность самовольно занятых земельных участков соответствующих парков – памятников садово-паркового искусства общегосударственного значения. О результатах необходимо проинформировать Кабинет министров в недельный срок.