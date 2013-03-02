СМИ: ЧФ РФ сдает арендованные у Украины объекты под бары и яхт-клубы

Об этом в комментарии ZN.UA заявил директор международных программ Центра НОМОС Дмитрий Штибликов.

"Часть территорий и объектов, которые не используются по прямому назначению, сдается в субаренду частным структурам с изменением их целевого назначения, в том числе в коммерческих целях. При этом налоги не уплачиваются. Субаренда осуществляется преимущественно по двум направлениям: аренда земельных участков, прежде всего морских причалов, и передача в аренду помещений и имущества",- сообщил Дмитрий Штибликов.

Как сообщил источник, по данным Номос, в Крыму есть около 150-200 объектов, которые ЧФ РФ продолжает сдавать в субаренду. Среди них только в Севастополе в субаренду кажется 128 объектов.

На арендованных территориях и в сооружениях расположены магазины, кафе, бары, склады, офисные помещения и т.д. В аренду сдано, например, 175 м причальной стенки (70-й причал бухты Южная) и жилые помещения в центральной части Севастополя. На арендованных другим арендатором 2160 м причальной стенки организовано частный яхт-клуб и центр реабилитации и отдыха яхтсменов. Кроме того, субарендатором является бар-ресторан "Ностальжи".

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При этом земли, занимаемые подразделениями ЧФ России, очень интересуют и севастопольских чиновников, и украинских бизнесменов, с участием которых часть объектов и были сданы.