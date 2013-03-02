Пограничная собака отыскала в автобусе человека с патронами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 32-летнего нарушителя обнаружили 1 марта в Международном пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Во время проверки рейсового автобуса «Икарус» сообщением «Харьков - Курск» пассажира учуяла служебная собака.

Проверив вещи гражданина, работники пункта пропуска обнаружили 54 патрона к нарезному оружию калибра 7.62 мм, которые задержанный замотал в клейкую ленту и спрятал под одеждой.

Нарушителя передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля во время проверки электропоезда «Тополя - Валуйки» в пункте пропуска «Тополя» в Купянском районе Харьковской области, пограничники вместе с таможенниками задержали гражданина Украины, который пытался перевезти на территорию Российской Федерации 2 коробки с патронами разного калибра.