Черновецкий выставил на аукцион 9 квартир

Постоянно действующая конкурсная комиссия Киевской городской госадминистрации объявила конкурс по продаже 9 квартир из фонда жилья, которое передается городу застройщиками.

Как сообщает газета “Хрещатик” (№189 (3179)), конкурсные предложения принимаются до 12 ноября.

Согласно объявлению, на конкурс выставлены квартиры: на ул. Тимошенко, 15-Г, площадью 96,8 кв. м (11,215 тыс. грн. за кв. м); на просп. Героев Сталинграда, 4-а, площадью 103,3 кв.м (12,162 тыс. грн. за кв. м); на ул. Ломоносова, 60-а, площадью 102 кв.м. (8,720 тыс. грн. за кв.м); на ул. Лебедева-Кумача, 5, площадью 108,8 кв. м (10,714 тыс. за кв.м); на ул. Голосеевская, 13, площадью 136,9 кв.м (12,0 тыс. грн. за кв.м) и три квартиры на ул. Княжий затон, 21, площадью139,2 кв.м (8,6 тыс. грн. за кв.м), 64,3 кв.м (8,6 тыс. грн. за кв.м) и 139, кв.м (8,6 тыс. грн. за кв.м).

Документацию и условия конкурса можно получить в Главном управлении жилищного обеспечения КГГА (ул. Владимирская, 42).

Как сообщал УНИАН, 23 октября КГГА продала на аукционе две квартиры в центре Киева за 4 млн. 065 тыс. грн.

Предусматривается, что все полученные средства будут направлены на обеспечение жильем тех, кто стоит в льготных квартирных очередях: многодетных семей, инвалидов, малообеспеченных и т.д. Основная идея проведения аукционов заключается в том, чтобы продавать дорогие квартиры, а на вырученные средства приобретать больше социального жилья.