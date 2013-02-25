На дорогах в трех областях ограничили движение (список)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, из-за сложных погодных условий, сильного ветра и образования снежных сугробов на отдельных участках автодорог страны усложнено движение транспортных средств.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения, беспрепятственной работы технологического транспорта и предупреждения заторов в движении службами автомобильных дорог по согласованию с Госавтоинспекцией введены временные ограничения на участке автодороги Т-20-13 «Почаев – Зборов» км 23-28 – для всех видов транспорта до ликвидации снежных заносов (Тернопольская область) и Р-39 «Броды – Тернополь» км 23-24, 26-30 - временное ограничение движения грузового транспорта (Львовская область).

В Ривненской области проезд к некоторым населенным пунктам области затруднен: Здолбуновский район: с. Залибовка, с. Малая Мощаница, с. Ступное, с. Новая Мощаница, с. Стара Мощаница, с. Мосты, с. Зеленый Дуб, с. Буща; сугробы на автодороге Т-1820 "Кунин - Зеленый Дуб", км 3–5, км 6–7, км 9–15; Корецкий район: с. Бриков, с. Черница, с. Крилов, с. Богдановка; Острожский район: сугробы на автодороге Р-77 "Ривне-Тучин-Гоща-(Р-05)", км 46 – 50; Дубновский район: с. Бондари; сугробы на автодороге Т-1821 "Верба - Онишкивцы - Хотивка", км 10-12.