Янукович, как киевлянин, готов защищать город

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной», который транслировался общенациональными телеканалами.

Отвечая на вопрос киевлянки об угрозе вырубки зеленых насаждений в Киеве, Президент сказал, что выступает против этого: «Я ваш союзник, ваш сторонник, мне неоднократно приходилось вмешиваться в эти процессы, которые сегодня идут в Киеве. Благодаря активной позиции киевлян, а я себя считаю также киевлянином, жителем города Киева. Я готов вместе с вами встать и защищать сегодня Киев от внеплановых строек, от уничтожения зеленых насаждений…», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что вместе с тем нужно говорить и о положительных переменах, которые происходят в столице. «Мне кажется, что это тот путь, который в конце концов приведет к тому, что наша столица будет одной из лучших», - сказал В.Янукович.

Президент рассказал, что в Киеве в ближайшее время будет много крупных перспективных инфраструктурных проектов. В том числе, строительство окружной дороги вокруг города, воздушный экспресс до аэропорта «Борисполь», проект по выносу делового Киева из центра города – Киев-Сити и т.д.