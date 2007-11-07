Мэр Нью-Йорка снялся в фильме ”Секс в большом городе”

10:31, 07 ноября 2007
Общество
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Блумберг -  в роли самого себя

Майкл Блумберг
Майкл Блумберг снялся  в роли самого себя.  Съемки этого эпизода состоялись накануне вечером в парке в центре Манхеттена. Это фильм по мотивам одноименного популярного телесериала, работа над ним началась в сентябре, исполнительницы главных ролей остались прежними - это Сара-Джессика Паркер, Ким Кетрол, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Эхо Москвы

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