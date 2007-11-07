Киевская инфляция бьет рекорды

Цены в Киеве растут в два раза быстрее, чем в Украине.

За девять месяцев 2007 года уровень инфляции в Киеве достиг рекордного уровня — 13,5%. Это в 2-2,5 раза выше, чем в целом по стране, пишет Дело. Отчасти рост инфляции в столице объясним увеличением зарплат. Однако в регионах уровень инфляции и зарплат несоизмерим. Так, Донецк находится на втором месте после Киева по среднему уровню зарплат (1649 гривен/месяц), но уровень инфляции ниже среднего по Украине. А вот в Одесской области уровень инфляции приближается к столичному (11,1%), а по зарплатам регион на десятом месте. Хуже ситуация с Черкасской и Винницкой областями. Зарплаты — одни из самых низких по стране, а области — лидеры по инфляции.

Чиновники объясняют разницу инфляции в регионах просто — «наглостью» торговцев. «Если установленный администрацией уровень надбавок составляет 15%, то некоторые торговцы устанавливали надбавки до 45%», — пожаловались в Главном управлении экономики Черкасской области. «Если в Киеве литр подсолнечного масла можно купить за 9,9 гривни, в Крыму — за 9,61, то в Николаеве подсолнечное масло стоит 8,68 гривни», — с гордостью за регион заявляют в Николаевской обладминистрации. Напрашивается вывод — столичные торговцы самые «наглые».

Бизнесмены же говорят о том, что цена товара зависит от уровня покупательской способности в регионах. Эту же точку зрения разделяет глава экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. По его словам, на разницу в инфляции и стоимость услуг в регионах влияют два аспекта — готовность потребителей платить и возможность производить товар. «Низкий уровень зарплат в регионе означает более низкую возможность увеличивать потребительские цены в этом регионе», — констатировал эксперт.

Киевлянам гораздо дороже обходится пользование различными услугами, чем тем же одесситам и полтавчанам. Стрижка в обычной киевской парикмахерской обойдется минимум в 20 гривен. Во Львове за эту услугу возьмут от 10 гривен, от 12 гривен — в Ивано-Франковске, Запорожье, Кременчуге, от 15 гривен — в Донецке.

Намного дороже в столице и посещение заведений общественного питания. Средняя стоимость ужина на одну персону в сетевом ресторане «Дежавю» в Днепропетровске составляет 130 гривен, в Донецке — 150-200 гривен, в Луганске — 125 гривен. В Киеве в этом же ресторане придется заплатить в два раза больше — 250 гривен.

«В каждом ресторане своя ценовая политика. В регионах в среднем цены ниже на 15%, чем в Киеве», — рассказал изданию директор по маркетингу сетевого ресторана «Два гуся» Михаил Темпер. Отвечая на вопрос, чем руководствуется компания при расчетах стоимости блюд в различных регионах, он сказал: «Устанавливается такая цена, которую будут платить». В Киеве, естественно, готовы платить больше.

Львиную долю затрат в сфере услуг составляет аренда жилья. Возьмем гостиничный сектор. Один день проживания в средней киевской гостинице обойдется в сумму от 770 гривен. В Донецке — от 390 гривен, в Харькове — от 240, в Севастополе от 245 (не сезон), во Львове — от 185. Значительно дороже обходится в столице и пользование услугами такси. В Киеве средняя цена за километр пути составляет 3 гривни, в Донецке и Львове — 2 гривни, в Ивано-Франковске — 1,80 гривни.