Гражданка США пыталась незаконно вывезти из Украины младенца

В Киеве работники милиции задержали 56-летнюю иностранную гражданку, которая по поддельным документам пыталась вывезти в свою страну новорожденную украинскую девочку.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте общественных связей МВД Украины.

В частности, по данным работников правоохранительных органов, 5 ноября в столичную милицию обратился представитель Посольства США в Украине, который сообщил, что 56-летняя гражданка США во время оформления визовых документов для выезда из Украины предоставила свидетельство о рождении девочки, которая появилась на свет в Украине 10 октября этого года. В этом свидетельстве она и ее муж, гражданин этой же страны, значились как родители ребенка. На место происшествия выехали работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и Отдела криминальной милиции по делам детей столичного милицейского главка.

Во время проведения проверки было выяснено, что женщина несколько лет назад впервые обратилась к одной из киевских медицинских клиник с целью искусственного оплодотворения. Однако сложная процедура положительного результата не дала. Повторно женщина обратилась к специалистам клиники в 2004 году, и их выводы были еще неутешительнее: женщина не могла стать матерью. Как сообщила сама женщина, в 2006 году она заключила контракт с этим медучреждением, по условиям которого суррогатная мать должна была родить для нее ребенка, а биологический материал для искусственного оплодотворения должны были предоставить анонимные доноры.

Когда 10 октября в клинике родилась девочка «по заказу», гражданка США срочно 12 октября прибыла в Украину. Родила ребенка 25-летняя жительница Полтавской области. После того, как за младенца были уплачены 14 тыс. дол., при содействии адвоката, который сотрудничает с этим медицинским учреждением, одним из ЗАГСов 18 ноября было оформлено свидетельство о рождении ребенка, где гражданка США и ее муж были указаны как родители ребенка.

По словам 56-летней американки, у нее есть копии всех документов и контракта с клиникой, однако предоставить их украинским правоохранителям она не смогла, сообщив, что бумаги находятся в США.

Работниками милиции были тщательным образом изучены и проверены документы, предоставленные Посольством, в частности оригинал свидетельства о рождении ребенка и медицинской справки о состоянии ее здоровья.

На основе собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины в отношении иностранной гражданки, которая пока задержана. Следствие продолжается. С целью выяснения истины, доказательства причастности подозреваемой к преступной деятельности и установления других лиц, которые принимали участие в совершении преступления, на данное время проводится ряд безотлагательных следственных действий и оперативных мероприятий.

До решения вопроса по сути младенец помещен в детскую больницу, где ему обеспечен присмотр опытных врачей, сообщили в ДСО МВД Украины.