Бригинец говорит, что Гостиный мог загореться из-за незаконной сауны

Причиной пожара в Гостином дворе в Киеве могла стать работа незаконно установленная на его чердаке сауна. Об этом стало известно после осмотра помещения на крыше Гостиного двора, где произошло возгорание, независимыми экспертами и активистами-защитниками Гостиного двора, сообщает народный депутат от "Батькивщины" Александр Бригинец.

"Очевидно, что сауна использовалась, поскольку на месте пожара осталось немало недопитых бутылок с алкоголем. Можно предположить, что застройщики обнаружили эту незаконно-построенную сауну и использовали ее в своих целях. Но это еще не все - причиной взрывов или вспышек, происходивших во время пожара, была другая незаконная вещь - химлаборатория! Она размещалась в зоне, где произошел пожар ", - приводит слова депутата его пресс-служба.

По словам А. Бригинца, независимый эксперт, который, среди прочего расследовал и взрывы в Днепропетровске, сделает более детальные выводы после просмотра фото и видео, ведь сейчас пепелище выглядит, будто его намеренно уничтожали, чтобы никто не мог понять, что и как там происходило.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 февраля в Киеве ночью горел Гостиный двор. По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар площадью 200 кв. м возник в 02.14 на чердаке здания. В результате пожара огнем повреждены конструктивные элементы кровли. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 19 отделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. В 06.30 пожар был локализован, в 07.30 - ликвидирован.