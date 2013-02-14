Безногий олимпиец Писториус застрелил подругу, приняв ее за грабителя

Южноафриканская звезда легкой атлетики - 26-летний паралимпиец Оскар Писториус - арестован полицией по обвинению в убийстве своей подруги, известной фотомодели Ривы Стинкамп, сообщает newsru со ссылкой на Reuters.

По данным Talk Radio 702, атлет в 4 утра расстрелял подругу в собственном доме, по ошибке приняв ее за грабителя.

Африканское издание Beeld утверждает, что ранения оказались смертельными и девушка погибла на месте происшествия. Писториус арестован, он пребывает в состоянии шока. Как ожидается, спортсмен предстанет перед судом магистрата Претории уже в четверг.

На месте преступления обнаружен 9-миллиметровый пистолет.

По версии британского телеканала Sky News, девушка хотела поздравить атлета с Днем святого Валентина. Это должен был быть сюрприз, она разбудила его, но он, очевидно, принял ее за грабителя.

30-летняя Рива Стинкамп родилась в Порт-Элизабет и работала моделью в Йоханнесбурге. Она была постоянной участницей различных ток-шоу и лицом местных мужских журналов.

Писториус появился на свет без берцовых костей и является единственным спортсменом с ограниченными возможностями, принявшим участие в Олимпийских играх.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в 2008 году разрешил ему выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира по легкой атлетике, так как карбоновые протезы J-образной формы не дают их обладателю преимущества над остальными бегунами.