В результате авиакатастрофы в Донецке погибли 4 человека, двух до сих пор ищут
21:33, 13 февраля 2013Общество
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В международном аэропорту «Донецк» им.С.Прокофьева в результате сегодняшней авиакатастрофы самолета АН-24 четыре человека погибли, два – пострадали, судьба еще двоих остается неизвестной.
Об этом УНИАН сообщила руководитель Центра по связям с общественностью Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Инна Седова.
Судьба двух пассажиров неизвестна
Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта аэропорта, «13 февраля в аэропорту Донецк произошло чрезвычайное происшествие при посадке самолета АН-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевшего рейсом 8971 «Одесса – Донецк», на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа".
«Пострадавшим оказана медицинская помощь. В данный момент в аэропорту работает комиссия по выяснению причин происшествия», - заключено в официальном сообщении.
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