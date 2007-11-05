В ГПУ не знают, отдаст ли Швейцария афериста из ”Элиты-центра”

В Генеральной прокуратуре не исключают, что процесс выдачи Украине одного из организаторов строительной аферы "Элита-Центр” Александра ВОЛКОНСКОГО может затянуться.

Об этом в интервью “5-у каналу” сообщил руководитель отдела экстрадиции Генпрокуратуры Александр КОВАЛЕНКО.

По его словам, сейчас швейцарская сторона рассматривает направленный Украиной запрос. Но временных ограничений эта процедура не имеет. Осложнить процесс экстрадиции может и сам А.ВОЛКОНСКИЙ, если объявит себя политическим беженцем. А по неофициальной информации, как сообщил А.КОВАЛЕНКО, организатор аферы имеет такое намерение. Если швейцарская сторона признает аргументы А.ВОЛКОНСКОГО, украинского суда он гарантировано избежит. Основаниями для отказа в экстрадиции может стать также швейцарское гражданство задержанного или состояние его здоровья.

"В любом случае это осложняет, потому что проводится проверка. И компетентные органы в Швейцарии, если он подал заявление, швейцарские власти будут принимать решение сначала по его заявлению - предоставлять ли ему статус беженца или нет. И только после этого будет принято решение о выдаче", - сказал А.КОВАЛЕНКО.

В то же время, заместитель министра внутренних дел Василий МАРМАЗОВ заверил “5-й канал”, что милиция, следственные органы делают все для того, чтобы это дело было завершено и доведено до суда.

Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебным следствием установлены факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Гражданина А.ВОЛКОНСКОГО, 1975 г.р. (настоящее имя - ШАХОВ Александр, 1971 г.р., уроженец г. Кемерово, Россия) швейцарские правоохранительные органы задержали в конце октября 2007 года при прохождении паспортного контроля во время прибытия в аэропорт г. Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генеральной прокуратурой Украины были подготовлены необходимые экстрадиционные документы на А.ВОЛКОНСКОГО и 25 октября 2007 года направлены в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации.

30 октября 2007 года указанные документы получены и начат процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.