Украинцы все хуже относятся к приватизации земли и крупных предприятий (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Перспективы модернизации в Украине и тенденции изменений общественного сознания» сообщил заведующий отделом истории и теории социологии Института социологии НАН Украины, доктор социологических наук Владимир Резник.

В частности, по его словам, в 1992 году, «скорее, положительно» относились к передаче в частную собственность крупных предприятий 15% населения Украины, тогда как в 2012 г. – 13%; «скорее, отрицательно» в 1992 году – 32%, в 2012 г. – 63%.

В 1992 году, «скорее, положительно» относились к передаче в частную собственность малых предприятий 56% населения, в 2012 г. – 35%; «скорее, отрицательно» в 1992 году – 14%, в 2012 г. – 31%.

В то же время, наибольшие сдвиги произошли в отношении населения к передаче в частную собственность земли: в 1992 году положительно к этому относилось 63,5% населения Украины, а в 2012 г. – 19%; отрицательно в 1992 году – 14%, а в 2012 г. – 56%.

«Очень неоднозначные процессы продолжаются в сфере приватизации земли. У нас из года в год продлевается мораторий на куплю-продажу земли» - сказал В.Резник.

По его мнению, отрицательное отношение населения к явлению приватизации обусловлено тем, что люди не доверяют результатам приватизации.

В то же время, В.Резник заметил, что отношение населения к самому институту частной собственности, преимущественно, положительное.

Немного лучше украинцы относятся к частному предпринимательству, хотя и эти показатели ухудшаются с годами. Так, в 1992 году одобрительно относились к развитию частного предпринимательства 53%, в 2012 году – 51%, однако отрицательное отношение возросло с 15 до 20%.

Работать на частного предпринимателя в 1992 году было готово 44% населения и 43% - в 2012 году. Однако, процент тех, кто не готов работать на частного предпринимателя, возрос с 34 до 42%.

«Когда экономика Украины была на относительном подъеме, отрицательное отношение к частному предпринимательству росло. Вместе с тем, когда экономика испытывала кризисы, в частности, речь идет о глобальном финансовом экономическом кризисе с августа 2008 года, мы наблюдаем парадоксальное улучшение» - сказал В.Резник.