Главное за день: обзор топ-новостей

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«Свободовцы» выломали дверь КГГА и пошли к Попову

Представители "Свободы" с общественными активистами выломали дверь, пытаясь попасть в сессионный зал Киевсовета. Сразу после объявления секретарем Киевсовета Галины Гереги о переносе заседания сессии на завтра представители «Свободы» и активисты постепенно разошлись. Участники штурма требовали сделать заседания Киевсовета открытыми и обеспечить на них свободный доступ для киевлян.

Перед Киевсоветом протестуют против ям на дорогах - у дверей положили шины

Активисты «Батькивщины» сложили около Киевсовета автомобильные шины в знак протеста против состояния столичных дорог.

Кожара: доминирование Газпрома в Украине сломлено

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что российский «Газпром» больше не доминирует на украинском энергетическом рынке.

Ставицкий: Поставки газа через Венгрию и Словакию начнутся уже в I квартале

Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через территорию Словакии и Венгрии.

Фюле заявил Азарову, что прогресса в Украине не видит

Фюле заявляет об отсутствии прогресса во внедрении демократических реформ в Украине. По его словам, Европейский Союз призывает Украину решительно действовать в вопросе интеграции в ЕС.

Фюле установил Украины дедлайн: условия ЕС должны быть выполнены до ноября

Конечным сроком выполнения Украиной условий ЕС относительно подписания соглашения об ассоциации является ноябрь 2013 года.

Допрос свидетеля по делу Щербаня перенесли из-за отсутствия Тимошенко

Печерский районный суд Киева перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня из-за отказа экс-премьер-министра Юлии Тимошенко принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Регионал рассказал, как легко обмануть сенсорную кнопку

Александр Ефремов выразил надежду, что с 19 февраля парламент заработает. По его словам, «если содрать лаковое покрытие, которое есть на сенсорной кнопке», и приставить телефон к этой кнопке, то можно проголосовать за двух и более депутатов.