Регионал рассказал, как легко обмануть сенсорную кнопку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.

«Такая надежда, по крайней мере у меня, еще не погасла», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, почему бы не ввести все-таки сенсорную кнопку, А.Ефремов ответил, что фракция ПР не хочет легитимизировать решение, которое было «незаконным» по поводу введения этой системы «Рада». Кроме того, он подчеркнул, что введение в действие этой кнопки не решает проблему. По его словам, «если содрать лаковое покрытие, которое есть на сенсорной кнопке», и приставить телефон мобильный к этой кнопке, то можно проголосовать за двух и больше депутатов. А.Ефремов напомнил, что при работе этой кнопки срабатывает тепловой датчик.

Напомним, с 4 февраля депутаты от оппозиции заблокировали работу ВР, требуя обеспечить персональное голосование депутатов.