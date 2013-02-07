Фюле установил Украине дедлайн: условия ЕС должны быть выполнены до ноября

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что конечным сроком выполнения Украиной условий Евросоюза относительно подписания Договора об ассоциации является ноябрь 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ш.Фюле заявил сегодня в Киеве во время совместной с премьер-министром Украины Николаем Азаровым пресс-конференции.

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“В выводах Совета Министров иностранных дел Европейского Союза 10 декабря 2012 года было абсолютно четко заявлено: ориентирами является три критерия. Это выборочное правосудие, избирательное законодательство и проведение реформ, предусмотренных повесткой дня ассоциации”, - сказал Ш.Фюле.

Он отметил, что во время сегодняшней встречи с Н.Азаровым не обсуждался этот вопрос в формате “а что будет, если”, в частности имея в виду содержание за решеткой бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юлия Луценко. “Мы говорили о конкретном способе достижения результатов, о конкретных действиях, которые необходимы для того, чтобы создать условия для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейский Союзом, что же касается сроков, то они нам также четко понятны - это ноябрь 2013 года, и я сказал о том, что такие сроки, как декабрь 2013-го или январь 2014-го, не существуют”, - подчеркнул Ш.Фюле.

Он также отметил, что подписание Соглашения об ассоциации зависит от Украины, от украинской власти. “Достичь ощутимого прогресса и внедрить ту дорожную карту, которая лежит перед нами, с сегодняшнего дня и до ноября этого года”, - отметил Ш.Фюле.