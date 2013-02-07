Фюле - Азарову: ЕС не может ждать, окно возможности открыто именно сейчас

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым.

«Сейчас мы говорим о том, что надо более решительно работать по интеграции Украины в Евросоюз», - сказал Ш.Фюле, отметив, что для этого необходимо предпринимать более активные меры. Он отметил, что Украина показала пример партнерства с Европейским Союзом не только для региона, но и для своего народа.

«И сейчас это надо продолжать дальше. Чем выше ожидания, чтобы внедрять принцип верховенства права и демократии, тем сложнее эти задачи», - сказал Ш.Фюле. Он отметил, что в этих вопросах необходимо предпринимать серьезные меры, чтобы это было в пользу Украине и ее граждан.

«Основная ответственность в этом вопросе лежит на вас и на вашем правительстве», - сказал Ш.Фюле. Он отметил, что Европейский Союз больше не может ждать.

«Мы понимаем, что не можем ждать, окно возможности открыто именно сейчас, потому что если Украина и ЕС вместе потеряют ноябрьский срок... Есть месяцы, но не годы», - сказал еврокомиссар.

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По словам Ш.Фюле, в обеспечении прогресса нельзя забывать об оппозиции. Он отметил, что подписание Соглашения об ассоциации будет означать, что на пути Украины в ЕС не будет преград.

«Для того, чтобы это сделать, необходимо решить оставшиеся вопросы, которые не решены. Реальные шаги должны быть сделаны Украиной в этом направлении», - сказал еврокомиссар. Он также отметил, что Европейский Союз разработал специальную дорожную карту по подписанию Соглашения об ассоциации.

«Сейчас есть историческая возможность и она зависит от вас и от ваших действий для того, что ее воплотить», - добавил он.