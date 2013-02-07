Работники «Донецкшахтостроя» уже 4 месяца сидят без зарплаты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимира Лащенко.

Так, по его словам, по состоянию на 4 февраля 2013 года начисленная задолженность по заработной плате составила 1 млн 894,395 тыс грн, и долги распределяются следующим образом: за сентябрь 2012 года - 157,719 тыс. грн, октябрь - 456,218 тыс. грн, ноябрь - 443,743 тыс. грн, декабрь - 408,251 тыс. грн и задолженность по зарплате прошлых лет (2010-2011) - 428,461 тыс. грн.

«В такую критическую ситуацию трудовой коллектив «Донецкшахтострой» попал из-за задолженности Госпредприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» перед трестом за выполненные объемы работ. По состоянию на 4 февраля дебиторская задолженность угледобывающего объединения перед шахтостроителями этого предприятия составила 2 млн. 875,638 тыс. грн», - уточнил В. Лащенко.

Он посетовал, что, несмотря на многочисленные обращения шахтостроительного теркома, первичной профорганизации в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, «решить вопрос с полным расчетом пока не удается».

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В свою очередь помощник генерального директора «Донецкой угольной энергетической компании» Владимир Мартыненко подтвердил УНИАН, что «действительно существует» задолженность по зарплате работникам треста «Донецкшахтострой». Но он подчеркнул, что эти невыплаты возникли из-за больших проблем со сбытом угля шахтами Донецкой угольной энергетической компании.

«Да, знаю, что задолженность есть. У нас, действительно, есть проблемы. Большие проблемы с неотгрузкой угля, и сегодня сбыт добытого нашими шахтами угля - это задача №1», - сказал В. Мартыненко. Он отметил, что все проблемы финансовые вытекают именно из этой нерешенной сегодня задачи, над которой компания в настоящее время работает совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.