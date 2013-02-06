К мэру Мелитополя и его заместителю нагрянули с обыском

Сотрудники прокуратуры Запорожской области и управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Запорожской области провели обыски и изъятия документов в кабинете мэра Мелитополя Сергея Вальтера и его заместителя Алексея Козлова, а также по месту жительства данных чиновников.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры в Запорожской области.

«Санкционированные обыски у данных должностных лиц Мелитопольского горисполкома проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), возбужденного ранее после установления фактов вымогательства представителями мэрии средств у предпринимателей, осуществляющих пассажироперевозки в г. Мелитополь», - сказали в прокуратуре.

По словам собеседника агентства, обыски проводились 5 и 6 февраля с целью изъятия документации предприятий и фондов, через которые, согласно оперативной информации, «отмывались» средства, вымогавшиеся представителями власти у предпринимателей Мелитополя.

В прокуратуре также отметили, что должностные лица, у которых проводились обыски и изымались документы, на сегодняшний день не задержаны, но приглашены для дачи показаний.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2012 г. в Крыму правоохранительными органами был задержан заместитель мэра Мелитополя, который вымогал и получал взятки от пассажироперевозчиков города за разрешение работать на городских маршрутах и защиту от последствий проверок.

Прокуратурой Запорожской области в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 2 УК Украины – «Получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством взятки». Неделей ранее правоохранители задержали начальника мелитопольского коммунального предприятия с 18 тыс. грн которые, он, по его словам, должен был передать заместителю мэра, задержанному в Крыму.