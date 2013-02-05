Смерть главаря «Банды Лысых» в СИЗО назвали умышленным убийством

Смерть в Запорожском СИЗО Александра Середина, более известного в регионе в как лидера «банды Лысых», и подозреваемого в организации убийства местного авторитета «Коли-Ребенка» весной 2012 года, квалифицирована, как «умышленное убийство».

Согласно информации прокуратуры Запорожской области, размещенной сегодня, 5 февраля, на официальном сайте ведомства, «происшествие (смерть А.Середина в СИЗО – УНИАН) зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), расследование проводит Жовтневый райотдел милиции».

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 3 февраля, в Запорожском СИЗО скончался Александр Середин - экс-сотрудник милиции, более известный, как лидер «банды Лысых», участники которой неоднократно привлекались к ответственности за совершение убийств и других тяжких преступлений, в частности, за убийство руководителя КП «Водоканал» г. Запорожья в 2007 г. По предварительным данным пресс-службы управления ГПтСУ в Запорожской области, причиной смерти А.Середина стало обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

В Запорожский СИЗО А.Середин был помещен после задержания в апреле 2012 года в Крыму сотрудниками Запорожского УБОП по подозрению в организации убийства Николая Бинько, известного в криминальных кругах, как «Коля-Ребенок».

Покушение на Н.Бинько было совершено вечером 5 марта на Набережной магистрали Запорожья в ресторане «Рыбацкий Стан», совладельцем которого он являлся: неизвестные ворвавшись на территорию ресторана, ранили Н. Бинько из огнестрельного оружия, после чего зверски избили битами. В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в реанимационное отделении 5-й горбольницы Запорожья, где скончался спустя сутки после госпитализации.