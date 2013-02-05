На Печерске прикрыли бордель

В Печерском районе Киева сотрудники отдела борьбы с преступлениями против морали прекратили работу борделя, который организовал 35-летний житель Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, задержанный мужчина рассказал оперативникам, что штат проституток постоянно изменял. Желающих работать с ним подбирал на улице. Как правило, это были девушки, которые уже имели опыт работы в секс-индустрии. Сначала девушки предоставляли лишь сексуальные услуги. Половину своего заработка они отдавали задержанному за поиск клиента, квартиру и охрану. Стоимость одного часа услуг составляла около 1 тыс. грн.

Кроме того, для постоянных, проверенных клиентов организатор борделя предлагал дополнительную услугу - видеосъемку с последующей обработкой. В среднем, час интимных услуг со съемкой стоил 1,5 тыс. грн.

Следственным отделом Печерского райуправления милиции начато уголовное производство по статьям 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество» и ст. 301 «Изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины.