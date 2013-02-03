В Укрспецэкспорте признали, что их сотрудники попались на взятке в Казахстане

В государственной компании "Укрспецэкспорт» признали, что в Казахстане по подозрению в передаче взятки задержаны их сотрудники.

Как сообщил ТВі руководитель управления информационной политики ГК "Укрспецэкспорт" Андрей Масальский, двое из трех задержанных – работники предприятия.

"Это сотрудники компании. Я вам не могу озвучить их фамилии, поскольку не получили официальной информации ни от казахстанской стороны, ни от украинского МИД. К тому же, мы проводим внутреннюю проверку информации, после которой будут сделаны какие-то выводы", – проинформировал А.Масальский.

Злоумышленников задержали еще неделю назад в аэропорту Астаны. По одной из версий, именно здесь два чиновники "Укрспецэкспорта" передали взятку высокопоставленному должностному лицу Казахстана: 200 тыс. долларов вроде бы были благодарностью за реализацию проектов.

Министерство обороны Казахстана уже официально подтвердило, что подозреваемый в полученных взятки Алмаз Асенов – руководитель главного управления вооружений оборонного ведомства страны.

Военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что на взятке попались не простые чиновники.

"Это огромные объемы должны быть. Размер взятки, в общем, может достигать, по экспертным оценкам, 10-15% суммы контракта", – отметил А.Мельник.

"Даже директор департамента "Укрспецэкспорта", очевидно, не может вытащить из собственного кармана 200 тысяч долларов и отдать это на взятку. Очевидно, за этим тянутся большие связи", – считает эксперт.