Черновецкий покрасит городской транспорт, потому что ему жить не хочется

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил генеральному директору коммунального предприятия «Киевпасстранс» Николаю ЛАМБУЦКОМУ на протяжении трех недель подготовить проект распоряжения о введении единого цвета и символики всего коммунального пассажирского наземного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение мэр столицы дал сегодня во время расширенной коллегии Киевской городской госадминистрации, на которой обсуждался вопрос улучшения работы городского общественного транспорта.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, такую символику необходимо ввести, чтобы пассажиры знали, кто их обслуживает: частный или коммунальный перевозчик.

На заседании коллегии Н.ЛАМБУЦКИЙ сообщил, что сейчас ведется активная работа по улучшению условий перевозки пассажиров в центральной части города. По его словам, предусмотрено, что уже до конца зимы в определенном решением Киевсовета транспортном центре столицы будет создана разветвленная система городского пассажирского транспорта.

В частности, будет возобновлена работа исторических троллейбусных маршрутов №2 и №12, которые соединяют Софийскую площадь с железнодорожным вокзалом и улицей Красноармейской. Кроме того, будет закончена модернизация четырех автобусных маршрутов в центре Киева, в рамках которой количество автобусов на этих маршрутах будет увеличено в 5-10 раз. Это будут автобусы сверхбольшой вместимости, которые отвечают современным экологическим требованиям, то есть со сниженным уровнем выбросов вредных веществ и низким уровнем шума.

«Киевпасстранс» планирует, что после внедрения в центральной части города автоматизированной системы управления общественным пассажирским транспортом, а также после обеспечения этого транспорта отдельными полосами на проезжих частях, для пассажиров будут созданы такие комфортные условия, что они с удовольствием будут пользоваться коммунальным транспортом и не будет при этом возникать необходимость в услугах частных перевозчиков. По словам Н.ЛАМБУЦКОГО, таким образом, в центре города произойдет “естественный переход к использованию только коммунального транспорта”. Дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться на основных магистралях города, которые сейчас также перегружены транспортом и, в том числе, частными перевозчиками.

После заслушивания доклада Н.ЛАМБУЦКОГО, городской председатель попросил его обратить внимание на цвет, в который окрашены коммунальные автобусы, троллейбусы и трамваи.

«Почему у нас общественный транспорт разного цвета? Сверху такой ядовито-зеленый цвет трамвая, другие белые, желтые. Я иногда такого цвета вижу троллейбусы, что мне жить не хочется», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В ответ Н.ЛАМБУЦКИЙ объяснил, что новые единицы коммунального транспорта поступают городу окрашеными в желтый цвет, который и определен как цвет коммунального пассажирского транспорта. Кроме того, в этот цвет перекрашиваются троллейбусы и автобусы, которые обновляются и модернизируются.

Гендиректор «Киевпасстранс» в интервью журналистам сказал, что работа по перекраске подвижного состава городского пассажирского транспорта продолжается уже полтора года, и на сегодня 57% авто уже перекрашены.