Прогноз погоды: коммунисты на демонстрации замерзнут

Завтра в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков, только ночью в южной части и восточных областях временами дожди, а к концу дня в северной части небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°, в Крыму 4-9° тепла, в северных и западных областях местами до 2° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях и южной части 7-12° (в Карпатах 1-6° тепла).

4-5 ноября - облачная погода с прояснениями. 4 ноября дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днем в северной части небольшие дожди (ночью в восточных областях, в Крыму и Приазовье преимущественно без осадков). Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в южной части 7-12° (на высокогорье Карпат ночью и днем около 0°). Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

5 ноября погода изменится: температура на протяжении суток снизится до 3° тепла - 2° мороза (в Карпатах до 7° мороза), ожидается небольшой мокрый снег (в Карпатах умеренный); в южных областях, Крыму и Приазовье временами дожди, температура ночью и днем 3-8° тепла (в Крыму днем 7-12°). Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

6-7 ноября – дальнейшее понижение температуры: ночью до 3-8° мороза, днем 2° тепла - 3° мороза; в Крыму ночью до 0-3° мороза, днем до 0-5° тепла. 6 ноября в восточных и западных областях, 7 ноября в Украине временами мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица.

В Киеве и области в субботу небольшой дождь ожидается к концу дня. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3°, днем 4-6° тепла; по области ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

4-5 ноября - облачная погода с прояснениями. 4 ноября ночью дождь (днем небольшой); температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°; ветер западный, 5-10 м/с.

5 ноября погода изменится: температура на протяжении суток снизится до 3° тепла - 2° мороза ), ожидается небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

6-7 ноября – дальнейшее понижение температуры: ночью до 3-8° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза. 6 ноября - без существенных осадков, 7 ноября - мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица.