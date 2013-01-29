S&P: Диверсификация Украиной поставок газа не сделает его существенно дешевле

Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданном УНИАН.

«В случае реэкспорта газа или его поставки по своповым контрактам из Германии, стоимость импорта, по мнению экспертов нефтегазовой отрасли, составит 410-415 долларов за тысячу кубометров, в то время как средняя годовая цена импортируемого украинского газа в 2012 г. равнялась примерно 424 долларам», - обратили внимание аналитики агентства.

По их мнению, Россия является единственно возможным поставщиком газа для Украины, за исключением ситуации, когда Украина начнет использовать имеющиеся газопроводы в реверсном режиме. Однако и это не только не снизит объемов импорта, но и негативно повлияет на показатели внешнего финансирования Украины. «В 2011 г. вследствие резкого повышения стоимости импорта топлива до 21 млрд долл. (по сравнению с 15 млрд долл. в 2010 г.) дефицит счета текущих операций превысил 5% ВВП против 2% в 2010 г. Высокая стоимость импортируемого газа нивелирует резкое сокращение импорта сырой нефти в 2012 г. И потому мы ожидаем, что в период до 2015 г. дефицит счета текущих операций будет в среднем составлять около 6% ВВП Украины, а совокупные потребности страны во внешнем финансировании останутся высокими и, по оценкам, составят примерно 130% поступлений по счету текущих операций и доступных резервов в течение этого периода», - говорится в докладе S&P.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентства S&P сегодня, 29 января, вышло с заявлением о том, что затягивание реформы нефтегазового сектора в совокупности с высокой зависимостью от газового импорта и неэффективной структурой всего газового рынка способно повлиять на снижение суверенных кредитных рейтингов Украины.

Вместе с тем, 28 января Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключило возможности понижения рейтинга НАК «Нафтогаз Украины» в случае, если компания примет счет, выставленный «Газпромом» за недобор Украиной газа в 2012 году в размере 7 млрд долл., а также в случае неблагоприятного для «Нафтогаза» исхода дела в арбитраже.