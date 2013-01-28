Во Львове ограбили гарнизонный храм

Как сообщает Религиозная информационная служба Украины (РИСУ) со ссылкой на настоятеля церкви о. Степана Суса, 27 января в период с 14.00 до 17.00, злоумышленники проникли в церковный офис, выломав входную дверь. Неизвестные открыли сейф и забрали пожертвования на реставрацию храма и икон, похитили компьютерную технику и микрофоны.

По словам настоятеля, злоумышленников интересовали только материальные ценности – печать и документацию они не тронули. Сумму убытков священнослужители в целом оценивают в 30 тыс. грн.

В совершении преступления, как считают в церкви, участвовали несколько хорошо подготовленных человек.

«Судите сами, - говорит о. Степан, - одному человеку совершить такое не под силу. Кто-то должен следить, чтобы не вошли посторонние, потому что место здесь людное, а другой, или другие, делали свое дело. В конечном итоге, не каждый может разобраться с сейфом».

Настоятель церкви также отметил: «Хорошо, что никто из работников храма не пострадал. Не известно, как повели бы себя воры, если бы кто-то из наших людей их застал врасплох. Не захотели ли бы они избавиться от нежелательного свидетеля?».