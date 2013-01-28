В Киеве разыскивают убийц водителя

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 26 января в дежурную часть Деснянского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на улице Данькевича лежит труп мужчины с ножевым ранением.

На место происшествия немедленно выехало руководство и следственно-оперативная группа Деснянского районного управления милиции, а также СОГ ГУМВД Украины в г. Киеве. При осмотре места происшествия было установлено, что на проезжей части находится труп 26-летнего местного жителя, ранее не судимого, который подрабатывал пассажирскими перевозками на собственном автомобиле «ДЭУ Сенс». Автомобиль был обнаружен в 100 метрах от места происшествия с включенным двигателем.

При осмотре трупа судебно-медицинский эксперт обнаружил телесное повреждение в виде колото-резаной раны шеи.

В ходе отработки места происшествия был опрошен 27-летний водитель такси. В этот день он выполнял заказ по ул. М.Цветаевой. Высадив клиентку, водитель увидел раненого мужчину, который держался за горло и, со словами «он меня убил..», упал на землю. Водитель такси срочно вызвал скорую медицинскую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось - от полученных ран мужчина умер.

Данное событие занесено в Единый реестр досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УКУ, проводятся следственно-оперативные действия.

Столичные правоохранители просят возможных свидетелей совершения этого преступления немедленно сообщить в милицию, позвонить по телефону бесплатно по спецлинии «102».