Во Львовской области из-за обесточивания 86 горняков застряли в шахте

Как сообщили УНИАН в теруправлении Госгорпромнадзора в Львовской области, сегодня на имя начальника теруправления Юрия Царика поступила факсограмма от директора ГОАО "Шахта "Надежда" Николая Криштопы о том, что в 15.12 шахта "Надежда” была полностью отключена от электроснабжения.

На момент отключения в шахте находились 86 работников. В связи с угрозой жизни и здоровью работников в действие введен план ликвидации аварии, для эвакуации горняков на шахту выехало отделение Львовско-Волынского военизированного горно-спасательного отряда. В сообщении теруправления отмечается, что отключение от электроснабжения грозит загазованностью и затоплением горных выработок шахты, а прекращение работы котельной - замерзанием теплосетей шахты и прекращением отопления города Сосновка.

"По состоянию на 17.00 сообщений о несчастных случаях нет”, - отметили в теруправлении Госгорпромнадзора.