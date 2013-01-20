Комиссия установила причину взрыва на донецкой шахте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на территориальное управление Госгорпромнадзора в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что комиссия по расследованию сделала выводы обстоятельств и причин аварии, которая произошла 3 января 2013 года на ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса».

Экспертная комиссия квалифицировала аварию как внезапный выброс угля и газа интенсивностью около 540 тонн угля, при этом выделилос ь более 11 тыс. кубических метров метана.

«Возникновению выброса способствовало нарушение технологии ведения прогноза выбросоопасности угольных пластов по параметрам акустического сигнала, в результате чего не была спрогнозирована небезопасная по выбросу зона, - говорится в выводах комиссии. - Также его возникновению способствовала неправильная классификация загазованности выработки во вторую смену 30 декабря 2012 года, в результате чего не был выполнен своевременный переход на проведение выработки буровзрывным способом в режиме сотрясательного взрывания».

Причиной внезапного выброса угля и газа, по выводам комиссии, стало «влияние исполнительного органа комбайна на углепородный массив в зоне геологического нарушения, активного по газодинамическим явлениям».

Как сообщал УНИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» утром 3 января во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было сразу найдено спасателями. Тела двух других горняков были найдены вечером 5 января.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) УК Украины.

Следствие проводят органы милиции. Кировская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием.