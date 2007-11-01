Днепроэнерго, Захидэнерго, Центрэнерго и Донбассэнерго оштрафовали за сговор

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал членов Оптового рынка энергетического угля за антиконкурентных согласованные действия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, в частности, оштрафованы энергогенерирующие компании - ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Захидэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» на 650 тыс. грн. и 32 угледобывающие компании - на 264,5 тыс. грн. в целом.

По информации АМК, указанные субъекты заключили антиконкурентное соглашение, которое касалось разделения источников снабжения угля, раздела продукции по ассортименту, деления объемов ее реализации или приобретения. Также соглашение предусматривало установление единых цен на закупку энергогенерирующими компаниями продукции у угледобывающих предприятий.

Как отмечает в Антимонопольном комитете, реализация этого соглашения фактически привела к монополизации рынка энергетического угля. Ведь согласованное поведение компаний охватило почти 80% рынка и создало условия для повышения цены на данную продукцию.

Как следствие, электрогенерирующие компании лишили себя возможности самостоятельно выбирать поставщиков и условия поставок сырья, а угледобывающие - свободно выходить на рынок.

«Попытки компаний решить неотложные проблемы рынка энергетического угля привели к его монополизации. Как и в большинстве подобных случаев, это стало следствием того, что профильное министерство своевременно не приняло необходимые меры для должного правового регулирования отрасли. Однако сегодня уже найдено понимание с министерством, и мы надеемся на его активную позицию в решении этого вопроса», - отметил председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ.

Со своей стороны, угледобывающие предприятия признали нарушения и обязались заплатить штраф в государственный бюджет. Вместе с тем, три из указанных энергогенерирующих компаний не согласились с результатами расследования АМК. Позиции сторон комитет учел, применяя санкции во время сегодняшнего заседания.