Главное за день: обзор топ-новостей
Янукович встретился с председателем Европарламента в Давосе, оппозиция потребовала от Рыбака назвать дату внеочередной сессии Рады, Кличко признался, что не хочет объединяться с оппозицией в одну партию, а в деле Тимошенко против Азарова стали известны новые подробности.
Более полная картина - в нашем обзоре:
КНДР объявила о новых запусках ракет, которые «будут иметь своей целью США»
Северная Корея объявила в четверг о намерении провести новое ядерное испытание, а также осуществить запуск целого ряда ракет, которые «будут иметь своей целью США».
Каталония приняла декларацию о своем суверенитете
Парламент Каталонии принял большинством голосов декларацию о провозглашении этого испанского региона «суверенным политическим и правовым субъектом».
Пограничники не выпустили Власенко в Страсбург
Народного депутата Украины, защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко сегодня не выпустили за пределы Украины на основании прошлогоднего решения Печерского районного суда Киева об ограничении в передвижении.
Янукович в Давосе: Европейский вектор Украины - неизменный и приоритетный
В Давосе Янукович провел встречу с председателем Европарламента, а также рассказал о намерениях относительно сотрудничества с Европой.
Оппозиция требует, чтобы Рыбак назначил дату внеочередной сессии ВР
Парламентская оппозиция требует от председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака назначить дату проведения внеочередной сессии.
В деле Тимошенко против Азарова стали известны новые подробности
Новые подробности дела Тимошенко против Азарова объясняют, почему Окружной суд Гамбурга отклонил иск адвокатов Тимошенко против премьера Николая Азарова. В то же время Власенко опровергает информацию, что Тимошенко проиграла Азарову суд в Гамбурге.
Попов просит Януковича уволить глав трех районов
Председатель КГГА Александр Попов сегодня внес представление Президенту Украины об освобождении от должностей руководителей трех районных госадминистраций Киева: Голосеевской, Святошинской и Подольской.
Кличко: Не вижу смысла в создании единой оппозиционной партии
Виталий Кличко не видит эффективности в создании единой оппозиционной партии, как призвала Юлия Тимошенко.
Ахметов опередил всех россиян в рейтинге миллиардеров
Bloomberg оценил состояние Ахметова в 22,3 миллиарда долларов - с начала года он заработал чуть больше миллиарда.
Премьер Великобритании объявил дальнейшую евроинтеграцию ошибкой
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил дальнейшую евроинтеграцию ошибкой. Напомним, вчера канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Лондон к компромиссам по поводу дальнейшего пребывания Великобритании в Евросоюзе.