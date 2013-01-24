Главное за день: обзор топ-новостей

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КНДР объявила о новых запусках ракет, которые «будут иметь своей целью США»

Северная Корея объявила в четверг о намерении провести новое ядерное испытание, а также осуществить запуск целого ряда ракет, которые «будут иметь своей целью США».

Каталония приняла декларацию о своем суверенитете

Парламент Каталонии принял большинством голосов декларацию о провозглашении этого испанского региона «суверенным политическим и правовым субъектом».

Пограничники не выпустили Власенко в Страсбург

Народного депутата Украины, защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко сегодня не выпустили за пределы Украины на основании прошлогоднего решения Печерского районного суда Киева об ограничении в передвижении.

Янукович в Давосе: Европейский вектор Украины - неизменный и приоритетный

В Давосе Янукович провел встречу с председателем Европарламента, а также рассказал о намерениях относительно сотрудничества с Европой.

Оппозиция требует, чтобы Рыбак назначил дату внеочередной сессии ВР

Парламентская оппозиция требует от председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака назначить дату проведения внеочередной сессии.

В деле Тимошенко против Азарова стали известны новые подробности

Новые подробности дела Тимошенко против Азарова объясняют, почему Окружной суд Гамбурга отклонил иск адвокатов Тимошенко против премьера Николая Азарова. В то же время Власенко опровергает информацию, что Тимошенко проиграла Азарову суд в Гамбурге.

Попов просит Януковича уволить глав трех районов

Председатель КГГА Александр Попов сегодня внес представление Президенту Украины об освобождении от должностей руководителей трех районных госадминистраций Киева: Голосеевской, Святошинской и Подольской.

Кличко: Не вижу смысла в создании единой оппозиционной партии

Виталий Кличко не видит эффективности в создании единой оппозиционной партии, как призвала Юлия Тимошенко.

Ахметов опередил всех россиян в рейтинге миллиардеров

Bloomberg оценил состояние Ахметова в 22,3 миллиарда долларов - с начала года он заработал чуть больше миллиарда.

Премьер Великобритании объявил дальнейшую евроинтеграцию ошибкой

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил дальнейшую евроинтеграцию ошибкой. Напомним, вчера канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Лондон к компромиссам по поводу дальнейшего пребывания Великобритании в Евросоюзе.