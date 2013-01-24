Оппозиция требует, чтобы Рыбак назначил дату внеочередной сессии ВР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина".

"Мы требуем прекратить молчанку, в которую впал спикер парламента после сообщения о сборе оппозиционными фракциями 158 подписей, и наконец объявить о времени проведения внеочередной сессии Верховной Рады", - сказал председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

Пресс-служба также сообщает, что накануне управление кадров аппарата Верховной Рады официально подтвердило сбор более 150 подписей в поддержку инициативы о созыве внеочередной сессии.

В то же время, по информации "Батькивщины", в аппарате Верховной Рады отказываются регистрировать проекты постановлений, разработанные и подписанные лидерами трех оппозиционных фракций А.Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком для рассмотрения на внеочередной сессии.

"Эти постановления касаются заслушивания информации генерального прокурора, глав МВД и СБУ, выражения недоверия генеральному прокурору и политической ответственности руководителей МВД и СБУ. Сейчас проекты документов, которые предлагается рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады, находятся у спикера парламента", - напомнили в пресс-службе.

Из законопроектов, которые оппозиция предлагает вынести на внеочередную сессию, зарегистрировано только постановление о создании временной следственной комиссии относительно нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционных фракции в Верховной Раде передали председателю парламента 158 подписей для проведения внеочередной сессии.

Оппозиция предлагала такую повестку дня: создание временной следственной комиссии по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, заслушивание информации генерального прокурора, министра внутренних дел и председателя СБУ, вопрос о политической ответственности председателей МВД и СБУ, а также выражении недоверия генеральному прокурору Украины.

Под требованием о созыве внеочередной сессии поставили свои подписи председатели фракций «Батькивщина» А.Яценюк, «УДАР» В.Кличко, «Свобода» О.Тягнибок, депутаты трех оппозиционных фракций и отдельные внефракционные депутаты.

В соответствии с законом Украины о Регламенте Верховной Рады сессия должна быть созвана спикером парламента в семидневный срок с момента поступления требования, подкрепленного необходимым количеством подписей народных депутатов (минимум 150).

Оппозиция требует от председателя Верховной Рады безотлагательно принять решение о созыве внеочередной сессии, как это предусмотрено законом.