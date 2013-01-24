Пограничники не выпустили Власенко в Страсбург

Народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко не выпустили сегодня из аэропорта "Борисполь" в Страсбург на сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Власенко сообщил журналистам после того, как вышел из зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

«Только что сотрудник Государственной пограничной службы составил документ, который называется« Решение об отказе пересечения таможенной границы », - сказал Власенко.

По его словам, мотивировкой в ​​отказе был судебный запрет. "Однако после просмотра документов пограничник объяснить ничего не мог", - сказал Власенко, добавив, что пограничник проводил периодически консультации со своим руководством. "Решение пограничник лично не принимал, и поэтому объяснить ничего не мог", - сказал он.

Народный депутат отметил, что у него есть видео, как его не выпускали, и оно в ближайшее время будет обнародовано. "Это было бы смешно, но это нарушение фундаментальных и базовых прав народного депутата", - сказал Власенко.

По его словам, этот вопрос будет подниматься как в Верховной Раде, так и во время выступлений украинской делегации на сессии ПАСЕ.

Власенко также продемонстрировал документ об отказе в пересечении границы, однако в нем не указано никаких оснований, по которым его не выпускают, а единственное, что указано - это то, что есть соответствующее решение суда.