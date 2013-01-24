В деле Тимошенко против Азарова стали известны новые подробности

Предметом судебного разбирательства стали определенные высказывания Азарова во время его интервью 7 июня 2012 на телепередаче ARD-Morgenmagazin (телеканал WDR). Во время интервью премьер, показывая на камеру некоторые документы, заявил, что этот документ из американского суда и "там на каждой странице Тимошенко обвиняется в коррупции".

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на копию решения суда.

Позиция адвокатов Тимошенко строилась на таких тезисах: во-первых, указанные документы исходят не из американских судов, а из прокуратуры США (Министерство юстиции), во-вторых, обвиняемой фигурирует не Юлия Тимошенко, а Павел Лазаренко, тогда как Тимошенко упоминается как соучастник Лазаренко, в-третьих, Тимошенко упоминается не на каждой странице документа из прокуратуры США.

Немецкие адвокаты экс-премьера пытались убедить суд в необходимости издать приказ о запрещении ответчику делать заявления о причастности Тимошенко к преступлениям Лазаренко, за которые тот обвинялся прокуратурой США и был приговорен американским судом. Из судебных материалов следует, что ни премьер Азаров, ни его адвокаты не участвовали в судебных слушаниях. Как следует из содержания судебного решения, суд признал, что речь идет о документе именно американской прокуратуры, а не американского суда. Также из контекста решения гамбургского суда видно, что суд согласился - Ю.Тимошенко упоминается не как обвиняемая лицо, а как одна из нескольких соучастников П.Лазаренко.

Одновременно суд указал на то обстоятельство, что хотя имя Тимошенко не упоминается на каждой странице, слово "соучастники" использовано почти повсюду. В судебном решении отмечается, что истцу следует признать: она, вероятно, подозревается в оказании помощи Лазаренко. Судьи тоже указали на то, что документ из прокуратуры США был в распоряжении у Азарова в интервью, и ему надо было тщательно подготовить свои публичные заявления. В тоже время судьи приняли сторону ответчика, поскольку "нужно принять даже преувеличенное формулировки ответчика, поскольку невозможно установить, что для него отсутствуют какие-либо основания".

Как сообщал УНИАН, Окружной суд Гамбурга 22 октября 2012 отказал в удовлетворении иска Тимошенко против Азарова, а также обязал экс-премьера выплатить судебно-процессуальные расходы в сумме 300 тысяч евро. Иск Тимошенко был инициирован в связи с интервью Азарова, которое транслировалось на одном из немецких телеканалов в прямом эфире. Он, в частности, заявил, что в США расследовались уголовные дела о коррупции, в которых Юлия Тимошенко упоминалась как соучастник Павла Лазаренко. В исковом заявлении адвокаты Тимошенко просили немецкий суд вынести определение о запрещении Николаю Азарову ссылаться на документы судов США и делать заявления о причастности Тимошенко к коррупции и к делу Лазаренко как сообщницы.