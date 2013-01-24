В деле Тимошенко против Азарова стали известны новые подробности
Новые подробности дела Тимошенко против Азарова объясняют, почему Окружной суд Гамбурга отклонил иск адвокатов Тимошенко против премьера Николая Азарова.
Предметом судебного разбирательства стали определенные высказывания Азарова во время его интервью 7 июня 2012 на телепередаче ARD-Morgenmagazin (телеканал WDR). Во время интервью премьер, показывая на камеру некоторые документы, заявил, что этот документ из американского суда и "там на каждой странице Тимошенко обвиняется в коррупции".
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на копию решения суда.
Позиция адвокатов Тимошенко строилась на таких тезисах: во-первых, указанные документы исходят не из американских судов, а из прокуратуры США (Министерство юстиции), во-вторых, обвиняемой фигурирует не Юлия Тимошенко, а Павел Лазаренко, тогда как Тимошенко упоминается как соучастник Лазаренко, в-третьих, Тимошенко упоминается не на каждой странице документа из прокуратуры США.
Немецкие адвокаты экс-премьера пытались убедить суд в необходимости издать приказ о запрещении ответчику делать заявления о причастности Тимошенко к преступлениям Лазаренко, за которые тот обвинялся прокуратурой США и был приговорен американским судом. Из судебных материалов следует, что ни премьер Азаров, ни его адвокаты не участвовали в судебных слушаниях. Как следует из содержания судебного решения, суд признал, что речь идет о документе именно американской прокуратуры, а не американского суда. Также из контекста решения гамбургского суда видно, что суд согласился - Ю.Тимошенко упоминается не как обвиняемая лицо, а как одна из нескольких соучастников П.Лазаренко.
Одновременно суд указал на то обстоятельство, что хотя имя Тимошенко не упоминается на каждой странице, слово "соучастники" использовано почти повсюду. В судебном решении отмечается, что истцу следует признать: она, вероятно, подозревается в оказании помощи Лазаренко. Судьи тоже указали на то, что документ из прокуратуры США был в распоряжении у Азарова в интервью, и ему надо было тщательно подготовить свои публичные заявления. В тоже время судьи приняли сторону ответчика, поскольку "нужно принять даже преувеличенное формулировки ответчика, поскольку невозможно установить, что для него отсутствуют какие-либо основания".
Как сообщал УНИАН, Окружной суд Гамбурга 22 октября 2012 отказал в удовлетворении иска Тимошенко против Азарова, а также обязал экс-премьера выплатить судебно-процессуальные расходы в сумме 300 тысяч евро. Иск Тимошенко был инициирован в связи с интервью Азарова, которое транслировалось на одном из немецких телеканалов в прямом эфире. Он, в частности, заявил, что в США расследовались уголовные дела о коррупции, в которых Юлия Тимошенко упоминалась как соучастник Павла Лазаренко. В исковом заявлении адвокаты Тимошенко просили немецкий суд вынести определение о запрещении Николаю Азарову ссылаться на документы судов США и делать заявления о причастности Тимошенко к коррупции и к делу Лазаренко как сообщницы.