Янукович в Давосе: Европейский вектор Украины - неизменный и приоритетный

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в Давосе на неформальном заседании мировых экономических лидеров «Заложение основ для возрождения Европы», проходящем в рамках Всемирного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба Президента, в своем выступлении на заседании глава государства коснулся вопросов геополитики, отношений между Украиной, Россией и Европой в газовой сфере, а также дальнейшего сотрудничества Украины с Европейским Союзом.

В.Янукович подчеркнул, что европейский вектор Украины является неизменным и приоритетным.