Янукович в Давосе: Европейский вектор Украины - неизменный и приоритетный
12:12, 24 января 2013Политика
4680 0
Европейский вектор Украины является неизменным и приоритетным.
Янукович говорит, что Украина идет в Европу
Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в Давосе на неформальном заседании мировых экономических лидеров «Заложение основ для возрождения Европы», проходящем в рамках Всемирного экономического форума.
Как сообщает пресс-служба Президента, в своем выступлении на заседании глава государства коснулся вопросов геополитики, отношений между Украиной, Россией и Европой в газовой сфере, а также дальнейшего сотрудничества Украины с Европейским Союзом.
В.Янукович подчеркнул, что европейский вектор Украины является неизменным и приоритетным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter