Пентагон изучает сценарии вторжения на Кубу, – CBS News

Напряженность вокруг острова сохраняется с тех пор, как Трамп вернулся на пост президента США.

США рассматривают возможность переброски дополнительных воинских подразделений в зону ответственности Южного командования на фоне роста напряженности вокруг Кубы. Как сообщает CBS News, это может быть частью подготовки к военной операции против островного государства.

Внутренний документ армии США, с которым ознакомилось издание, напрямую не упоминает Кубу. В то же время несколько американских чиновников на условиях анонимности заявили CBS News, что запрос является частью текущего военного планирования, связанного именно с возможными действиями в отношении острова.

Документ не свидетельствует о том, что какие-либо подразделения уже получили приказы о развертывании. Речь идет лишь об оценке их доступности. По данным издания, военные формирования могут понадобиться в течение 90–120 дней. Среди них – батальон боевой поддержки, занимающийся транспортом, техническим обслуживанием, топливом и снабжением, инженерный батальон, а также командование экспедиционного обеспечения.

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Также американские военные рассматривают возможность привлечения медицинской бригады, хирургического подразделения для оказания неотложной помощи и бригады военной полиции. Последняя обычно отвечает за вопросы безопасности, содержание задержанных и другие правоохранительные задачи.

На этом фоне президент Дональд Трамп в субботу заявил журналистам, что, по его мнению, американские военные не будут вовлечены в новый кубинский кризис. По его словам, Вашингтон и Гавана могут договориться. "Куба очень сильно приходит в упадок. Мы хотим помочь Кубе. Мы хотим открыть Кубу для наших людей", – сказал Трамп.

В то же время, как напоминает CBS News, нынешнее планирование является лишь одним из эпизодов последовательного усиления внимания США к Кубе. Ранее в этом году американские военные проводили разведывательные операции на морском дне и подходах к острову. Отдельные авиационные подразделения также переводились в состояние повышенной готовности и готовили персонал к возможному развертыванию, однако эти планы не были реализованы.

В июле издание сообщало, что американские военные планировщики изучали различные варианты возможных действий против Кубы, в частности воздушный десант с участием тысяч военнослужащих. В то же время американские чиновники тогда подчеркивали, что такие расчеты не означают принятия президентом или Пентагоном решения о проведении операции.

Параллельно администрация Трампа усиливает экономическое давление на Гавану. США ввели санкции против кубинских компаний и чиновников, в частности структур, связанных с военными исследованиями и никелевой промышленностью. На Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что Вашингтон стремится к "фундаментальным изменениям" на острове и предсказал падение коммунистического правительства Кубы.

Политика США

Как писал УНИАН, Трамп сообщил, что вопрос о Тайване лишь вскользь обсуждался во время его встречи с Си Цзиньпином, и он не уделил ему особого внимания. Китайский лидер призвал США выступать против независимости Тайваня, но Трамп не дал сигналов об изменении американской позиции.

Также мы сообщали, что Трамп пригласил Путина на саммит "Группы двадцати" во Флориде, что, по мнению обозревателей, может выглядеть как сигнал одобрения агрессии России против НАТО. Участие в международном мероприятии позволит Кремлю продемонстрировать российской аудитории возвращение Путина в круг мировых лидеров, несмотря на его изоляцию после вторжения в Украину.

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