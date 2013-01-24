Кличко: Не вижу смысла в создании единой оппозиционной партии

Оппозиционные политические силы сегодня координируют и объединяют свои усилия в отстаивании интересов людей и борьбе с действующей властью. Об этом заявил Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба партии "УДАР".

"Но при этом у нас разные программы, разные политические платформы, разная идеология, а значит, и разный избиратель. Работать несколькими силами намного эффективнее. - Отметил Кличко. - Это доказали и прошедшие выборы, на которые мы пошли отдельными колоннами и набрали за общим результатом трех сил больше, чем это было бы у одного политического объединения ", - сказал Виталий Кличко.

За партию "УДАР", как подчеркивает ее Кличко, на парламентских выборах граждане голосовали как за новую политическую силу - с новыми идеями и новыми принципами их воплощения. "Мы, как последовательная партия, выполнять свою программу и будем воплощать то, что обещали людям. Чтобы не разочаровать тех, кто нас поддержал ", - отметил Виталий Кличко.