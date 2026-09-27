Швейцария сохранила возможность вводить санкции против РФ после провала референдума

На референдуме 70,15% швейцарцев отклонили инициативу о нейтралитете страны.

На референдуме 27 сентября граждане Швейцарии отклонили народную инициативу о закреплении в Конституции "вечного и военного" нейтралитета. Ни один из 26 кантонов не поддержал эту инициативу, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что на референдуме 70,15% швейцарцев отклонили инициативу о нейтралитете страны. Документ позволил бы правительству Швейцарии вводить только санкции ООН и фактически закрыл бы путь к новым ограничениям в отношении России.

В издании добавили, что инициатива еще больше сузила бы свободу действий Федерального совета во время международных кризисов. Интересно то, что санкции ООН были бы неприменимы к России из-за войны против Украины, так как они фактически блокируются правом вето постоянных членов ООН.

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Отдельный пункт инициативы предусматривал запрет на военное сотрудничество до тех пор, пока нет непосредственной угрозы нападения на страну. Из-за этого Швейцария не смогла бы обмениваться информацией о важных системах вооружений, таких как истребители F-35.

В издании подчеркнули, что результаты референдума являются "вотумом доверия правительству", которое в феврале 2022 года решило присоединиться к санкциям ЕС против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Референдум в Швейцарии - что известно

Напомним, что сегодня, 27 сентября, в Швейцарии прошел референдум, на котором гражданам страны предложили закрепить в Конституции более строгое определение нейтралитета. Если бы большинство граждан поддержало эту идею, введение Швейцарией санкций против России без одобрения Совета Безопасности ООН стало бы невозможным.

Уже в ноябре в Швейцарии может пройти еще один референдум, связанный с вопросом нейтралитета. Речь идет о пересмотре правил экспорта оружия. Населению предлагают рассмотреть возможность разрешить стране продавать вооружение в определенную группу из 25 преимущественно западных стран, даже если они участвуют в военном конфликте.

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