Пограничники: Суд не объяснял, почему Власенко нельзя выпускать

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Одновременно в ГПСУ отметили, что не располагают информацией, на каких основаниях суд принял такое решение, поскольку он по своему усмотрению может предоставлять или не предоставлять пограничной службе информацию об основаниях для запрета или ограничения в выезде.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, С.Власенко не выпустили из аэропорта "Борисполь" в Страсбург на сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом Власенко сообщил журналистам после того, как вышел из зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

«Только что сотрудник Государственной пограничной службы составил документ, который называется «решение об отказе пересечения таможенной границы», - сказал С.Власенко.

По его словам, основанием для отказа было судебное запрещение. “Однако после просмотра документов пограничник объяснить ничего не мог”, - сказал С.Власенко, добавив, что пограничник проводил периодически консультации со своим руководством.

С.Власенко также продемонстрировал документ об отказе в пересечении границы, в котором не указано никаких оснований, по которым его не выпускают, а единственное, что указано - это то, что есть соответствующее решение суда.