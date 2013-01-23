В Раде хотят установить ограничения на «кумовство» в милиции и судах

Соответствующий проект закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции" зарегистрирован в ВР народным депутатом из фракции “Батькивщина” Татьяной Слюз.

Законопроектом предусматривается, что на должности в региональных (территориальных) органах прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и судей в пределах одной административно-территориальной единицы не могут претендовать лица, если хотя бы в одном из этих региональных органов в пределах соответствующей административно-территориальной единицы уже работает близкое им лицо.

При этом предлагается установить, что лица, работающие в Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Министерстве внутренних дел и их самостоятельных структурных подразделениях на должностях руководителя, заместителя руководителя, судьей Конституционного и Верховного суда Украины, членом Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, не могут иметь работающих в должностях в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и судей в пределах всей территории Украины близких им лиц.