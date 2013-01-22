Мужчина «заминировал» банк из-за плохого обслуживания

В Калиновском районе Винницкой области милиция задержала мужчину, сделавшего ложное сообщение о заминировании одного из банковских учреждений из-за плохого обслуживания.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД в Винницкой области Анна Олейник, вчера, 21 января, на линию «102» в Калинивский районный отдел милиции поступило сообщение от неизвестного о заминировании отделения одного из банков. На место выехала следственно-оперативная группа милиции, службы оперативного реагирования – МЧС, скорая помощь. На время осмотра помещения были эвакуированы работники банка, посетители учреждения и жители прилегающих жилых домов, в целом около 30 человек.

Более двух часов территорию обследовали взывотехники, к поиску взрывчатки привлекали служебную собаку, однако никаких опасных предметов не было обнаружено. Когда правоохранители убедились, что опасности нет, работники банка вернулись на свои рабочие места.

В это же время милиционеры установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его. Им оказался 50-летний житель Калиновского района Мужчина объяснил, что сообщил о заминировании, поскольку был зол на работников банка из-за плохого обслуживания - он не смог снять средства со счета и набрал «102».

Ранее мужчина не имел проблем с законом, в настоящее время ему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Кроме того, мужчине придется возместить расходы, связанные с выездом и работой всех служб оперативного реагирования.

По данному факту работниками милиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).